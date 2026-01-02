Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Майк Салливан прокомментировал отсутствие Адама Фокса в составе сборной США на ОИ

Майк Салливан прокомментировал отсутствие Адама Фокса в составе сборной США на ОИ
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной США Майк Салливан высказался о том, что защитник «Рейнджерс» Адам Фокс не попал в состав национальной команды на Олимпиаду-2026.

«Мы с Адамом много раз обсуждали это, и я оставлю эти разговоры между нами. Скажу вам так: игроки, которые сейчас выбираются, — это лучшие из лучших. Там так много хороших игроков, предстоит принять очень и очень сложные решения. Это совместная работа всех участников. И это просто реальность сложившихся обстоятельств. Мы сделаем всё возможное, чтобы быть максимально профессиональными и откровенными со всеми, кто в этом участвует. Но с Фокси уже много раз обсуждали это, оставлю всё между нами», — приводит слова Салливана журналистка Молли Уолкер в социальной сети Х.

Материалы по теме
«С начала года я сосредоточен на «Рейнджерс». Фокс — о своём невключении в состав США
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android