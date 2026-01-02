Майк Салливан прокомментировал отсутствие Адама Фокса в составе сборной США на ОИ

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной США Майк Салливан высказался о том, что защитник «Рейнджерс» Адам Фокс не попал в состав национальной команды на Олимпиаду-2026.

«Мы с Адамом много раз обсуждали это, и я оставлю эти разговоры между нами. Скажу вам так: игроки, которые сейчас выбираются, — это лучшие из лучших. Там так много хороших игроков, предстоит принять очень и очень сложные решения. Это совместная работа всех участников. И это просто реальность сложившихся обстоятельств. Мы сделаем всё возможное, чтобы быть максимально профессиональными и откровенными со всеми, кто в этом участвует. Но с Фокси уже много раз обсуждали это, оставлю всё между нами», — приводит слова Салливана журналистка Молли Уолкер в социальной сети Х.