«Хорошо, что мы остались в игре». Кросби — о победе «Питтсбурга» над «Детройтом»
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал победу над «Детройт Ред Уингз» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ и заявил, что эта игра немного затянулась.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Кросби (Манта, Карлссон) – 04:08 (pp) 2:0 Кросби – 05:46 2:1 ван Римсдайк (Каспер, Эдвинссон) – 17:46 (pp) 2:2 Копп (Шьяро, Кейн) – 21:01 3:2 Лизотт (Карлссон, Уозерспун) – 55:51 3:3 Дебринкэт (Рэймонд, Ларкин) – 57:02 (pp) 4:3 Летанг (Кросби, Раст) – 60:58
«Странная игра, когда так много времени проводишь в боксе для штрафников. И она [игра] затянулась, понимаете? С этими видеоповторами и штрафами казалось, что она сильно затянулась. Поэтому хорошо, что мы остались в игре и нашли способ выиграть этот матч», — приводит слова Кросби аккаунт Pens Inside Scoop в социальной сети Х.
На данный момент «Питтсбург» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 45 очками после 39 встреч.
