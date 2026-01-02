«Хорошо, что мы остались в игре». Кросби — о победе «Питтсбурга» над «Детройтом»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал победу над «Детройт Ред Уингз» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ и заявил, что эта игра немного затянулась.

«Странная игра, когда так много времени проводишь в боксе для штрафников. И она [игра] затянулась, понимаете? С этими видеоповторами и штрафами казалось, что она сильно затянулась. Поэтому хорошо, что мы остались в игре и нашли способ выиграть этот матч», — приводит слова Кросби аккаунт Pens Inside Scoop в социальной сети Х.

На данный момент «Питтсбург» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 45 очками после 39 встреч.