«Он как лошадь с шайбой». Голкипер «Колорадо» Блэквуд — об игре Ничушкина с «Сент-Луисом»

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Маккензи Блэквуд оценил игру российского нападающего команды Валерия Ничушкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (6:1). Форвард оформил хет-трик в этой встрече и был признан первой звездой матча.

«Он как лошадь с шайбой… Машина и просто невероятный парень. Обожаю обниматься с Вэлом и Веджи. Это лучшая часть концовки игры», — сказал Блэквуд в послематчевом интервью.

В нынешнем сезоне Ничушкин провёл 31 матч, в котором отметился 11 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами при показателе полезности «+9».

На данный момент «Колорадо» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками после 39 игр.