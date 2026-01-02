Скидки
«Он как лошадь с шайбой». Голкипер «Колорадо» Блэквуд — об игре Ничушкина с «Сент-Луисом»

Комментарии

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Маккензи Блэквуд оценил игру российского нападающего команды Валерия Ничушкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (6:1). Форвард оформил хет-трик в этой встрече и был признан первой звездой матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Ничушкин (Лехконен, Нельсон) – 01:00     2:0 Маккиннон (Мэнсон, Тэйвз) – 03:13     3:0 Ничушкин (Мэнсон, Бёрнс) – 03:26     4:0 Маккиннон (Нечас, Ландеског) – 04:39     5:0 Нельсон (Макар, Маккиннон) – 29:41 (pp)     5:1 Дворски (Кессел) – 54:32     6:1 Ничушкин (Малински, Маккиннон) – 56:06    

«Он как лошадь с шайбой… Машина и просто невероятный парень. Обожаю обниматься с Вэлом и Веджи. Это лучшая часть концовки игры», — сказал Блэквуд в послематчевом интервью.

В нынешнем сезоне Ничушкин провёл 31 матч, в котором отметился 11 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами при показателе полезности «+9».

На данный момент «Колорадо» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками после 39 игр.

