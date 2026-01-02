«Он как лошадь с шайбой». Голкипер «Колорадо» Блэквуд — об игре Ничушкина с «Сент-Луисом»
Поделиться
Голкипер «Колорадо Эвеланш» Маккензи Блэквуд оценил игру российского нападающего команды Валерия Ничушкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (6:1). Форвард оформил хет-трик в этой встрече и был признан первой звездой матча.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Ничушкин (Лехконен, Нельсон) – 01:00 2:0 Маккиннон (Мэнсон, Тэйвз) – 03:13 3:0 Ничушкин (Мэнсон, Бёрнс) – 03:26 4:0 Маккиннон (Нечас, Ландеског) – 04:39 5:0 Нельсон (Макар, Маккиннон) – 29:41 (pp) 5:1 Дворски (Кессел) – 54:32 6:1 Ничушкин (Малински, Маккиннон) – 56:06
«Он как лошадь с шайбой… Машина и просто невероятный парень. Обожаю обниматься с Вэлом и Веджи. Это лучшая часть концовки игры», — сказал Блэквуд в послематчевом интервью.
В нынешнем сезоне Ничушкин провёл 31 матч, в котором отметился 11 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами при показателе полезности «+9».
На данный момент «Колорадо» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками после 39 игр.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 января 2026
-
21:08
-
20:46
-
20:22
-
19:58
-
19:36
-
19:16
-
18:48
-
18:18
-
17:56
-
17:12
-
16:44
-
16:14
-
15:48
-
15:30
-
15:09
-
14:45
-
14:26
-
14:09
-
13:51
-
13:31
-
13:12
-
12:52
-
12:36
-
12:19
-
12:00
-
11:46
-
11:30
-
11:11
-
10:52
-
10:30
-
10:12
-
09:47
-
09:30
-
09:10
-
08:48