Черкас — о шансах России на ЧМ: не стал бы говорить, что сборная сразу будет доминировать

‎Бывший тренер СКА Сергей Черкас оценил шансы сборной России победить на чемпионате мира после возвращения на международные турниры.

«Оценить гипотетические шансы сборной России на чемпионате мира не так уж просто. Всё-таки за время нашего отсутствия мы практически не следили за финнами, шведами или чехами. Очень много хороших сборных, которые спокойно могли повысить свой уровень за два-три года. Я уже не говорю про канадцев или американцев.

Поэтому не стал бы говорить, что сборная России сразу будет доминировать на чемпионате мира. Это немного преждевременные выводы. Нам нужно поскорее вернуться на международную арену. От этого уже можно отталкиваться и оценивать уровень нашего хоккея. Судить об уровне сборной России по матчам с Беларусью или Казахстана нельзя», – приводит слова Черкаса «Советский спорт».