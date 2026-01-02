Скидки
«Тампа» объявила о продлении контракта с защитником Шарль-Эдуаром Д'Астусом

«Тампа-Бэй Лайтнинг» продлила контракт с защитником Шарль-Эдуаром Д'Астусом на один год. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 27-летний игрок провёл 33 матча, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и 10 результативными передачами. Д'Астус дебютировал в НХЛ 25 октября 2025 года в игре с «Анахайм Дакс», спустя два матча забил свой первый гол в лиге в ворота «Нэшвилл Предаторз» 28 октября.

Ранее защитник выступал в АХЛ за команды «Сиракьюз Кранч», «Гранд-Рапидс Гриффинс» и «Колорадо Иглз», а также играл в ECHL в «Толедо Уоллай» и «Юта Гриззлис».

На данный момент «Тампа» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 51 очком после 40 матчей.

Комментарии
