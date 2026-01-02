Малкин вернулся к тренировкам с «Питтсбургом» в бесконтактном свитере

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин возобновил тренировки с командой, сообщила журналистка Мишель Кречиоло на своей странице в социальной сети Х. Напомним, «Питтсбург» поместил форварда в список травмированных 9 декабря. Он пропустил 13 матчей регулярного чемпионата.

Малкин вернулся к индивидуальным тренировкам на льду ещё 17 декабря, а в пятницу, 2 января, впервые вышел на раскатку с остальной командой. Отмечается, что форвард надел белую форму, предусматривающую бесконтактные тренировки.

Малкину 39 лет. В нынешнем сезоне он провёл 26 игр, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и 21 результативной передачей.