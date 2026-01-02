В «Салавате Юлаеве» отреагировали на слухи о возможном переходе Евгения Кузнецова

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал информацию, что нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов может перебраться в уфимский клуб.

— Как можете прокомментировать последние слухи о Евгении Кузнецове?

— Могу сказать, что прорабатываем все возможные варианты усиления команды. Нам нужно усиливать центральную линию, поэтому, если Евгений окажется на рынке свободных агентов, мы готовы рассмотреть его кандидатуру, — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В текущем сезоне 33-летний Кузнецов провёл за «Металлург» 15 матчей, в которых набрал девять очков — забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач.