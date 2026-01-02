Скидки
Хоккей

«Мы недостаточно увидели этого мастера в деле». Баширов — о возращении Хо-Сэнга в Уфу

«Мы недостаточно увидели этого мастера в деле». Баширов — о возращении Хо-Сэнга в Уфу
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов объяснил подписание контракта с нападающим Джошем Хо-Сэнгом.

— Многих удивило возвращение в Уфу нападающего Джоша Хо-Сэнга. Поясните причину подписания с ним контракта.
— На протяжении последних двух лет он сожалел, что не остался в «Салавате Юлаеве». Джош очень хотел вернуться, и он прекрасно знает о своих проблемах, которые у него были в Уфе. И думаю, сожалеет о них. Была недосказанность по этому вопросу, а его возращение — это только моя инициатива.

— В чём она заключается?
— Хо-Сэнга неоднозначно воспринимали пресса и болельщики, но человек тогда весь год практически не играл и не проявил себя в полной мере. Жаль, что мы достаточно не увидели этого мастера в деле. Знаю, и мне это заявляли его представители, Джош продолжает активно тренироваться, нам присылали видео с его тренировками, — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ринатом Башировым можно прочитать на «Чемпионате»:
«Кузнецова рассмотрим, Хо-Сэнг — моя инициатива». Интервью с гендиректором «Салавата»
Эксклюзив
«Кузнецова рассмотрим, Хо-Сэнг — моя инициатива». Интервью с гендиректором «Салавата»
