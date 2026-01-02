В «Салавате Юлаеве» рассказали, на каких условиях заключён контракт с Джошем Хо-Сэнгом

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов раскрыл детали сделки с нападающим Джошем Хо-Сэнгом. Уфимский клуб заключил с форвардом двусторонний контракт до конца сезона.

— На каких условиях с ним заключён контракт?

— Мы поставили условие, что он начнёт на двустороннем контракте несколько игр в «Торосе». Хо-Сэнг будет в России в конце января. Сейчас у него есть время провести дома «предсезонку». Затем Виктор Николаевич Козлов будет смотреть, в каком состоянии находится Хо-Сэнг, последит за играми с его участием. Джош — мастер, повторюсь, будем смотреть, в каком состоянии он сейчас. Нам нужны игроки, которые могут держать шайбу и грамотно играть с ней, — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.