Эрик Карлссон стал вторым шведским защитником в истории НХЛ с 900 очками за карьеру

Комментарии

Игрок «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон стал вторым шведским защитником в истории Национальной хоккейной лиги, достигшим отметки в 900 очков за карьеру, сообщает пресс-служба Ассоциации игроков НХЛ. Первым подобной отметки достиг Никлас Лидстрём. Карлссон отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз» (4:3 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Кросби (Манта, Карлссон) – 04:08 (pp)     2:0 Кросби – 05:46     2:1 ван Римсдайк (Каспер, Эдвинссон) – 17:46 (pp)     2:2 Копп (Шьяро, Кейн) – 21:01     3:2 Лизотт (Карлссон, Уозерспун) – 55:51     3:3 Дебринкэт (Рэймонд, Ларкин) – 57:02 (pp)     4:3 Летанг (Кросби, Раст) – 60:58    

В нынешнем сезоне 35-летний швед провёл 39 игр, в которых записал на свой счёт три заброшенные шайбы и 27 голевых передач. Всего Карлссон сыграл в 1123 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 900 (203+697) очков. Эрик был выбран «Оттавой Сенаторз» в первом раунде под общим 15-м номером на драфте НХЛ в 2008 году.

На данный момент «Питтсбург» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 45 очками после 39 встреч.

Комментарии
