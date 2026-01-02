Эрик Карлссон стал вторым шведским защитником в истории НХЛ с 900 очками за карьеру

Игрок «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон стал вторым шведским защитником в истории Национальной хоккейной лиги, достигшим отметки в 900 очков за карьеру, сообщает пресс-служба Ассоциации игроков НХЛ. Первым подобной отметки достиг Никлас Лидстрём. Карлссон отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз» (4:3 ОТ).

В нынешнем сезоне 35-летний швед провёл 39 игр, в которых записал на свой счёт три заброшенные шайбы и 27 голевых передач. Всего Карлссон сыграл в 1123 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 900 (203+697) очков. Эрик был выбран «Оттавой Сенаторз» в первом раунде под общим 15-м номером на драфте НХЛ в 2008 году.

На данный момент «Питтсбург» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 45 очками после 39 встреч.