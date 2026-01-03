«Ремпал очень мотивирован». Гендиректор «Салавата» — о состоянии канадского лидера клуба

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о состоянии нападающего уфимского клуба Шелдона Ремпала, который ранее покинул расположение команды по семейным обстоятельствам.

— В каком состоянии, после вынужденного отъезда, в Уфу вернулся Шелдон Ремпал?

— Мы пошли Шелдону навстречу, отпустили его в Канаду по семейным обстоятельствам. Затем он попросил ещё на несколько дней остаться с семьёй, мы опять же пошли ему навстречу. В данный момент Ремпал очень мотивирован и хочет доказать, что готов максимально помогать команде. Конечно, человек где-то переживал, нервничал.

— Это логично.

— Изначально вообще планировалось, что он сыграет 5 января с «Нефтехимиком», но в итоге прилетел в Уфу в конце декабря поздней ночью, после чего с утра сразу же вышел на лёд, продемонстрировав свой профессионализм. Думаю, что после праздников Шелдон полностью наберёт форму и мы увидим его прежним, — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.