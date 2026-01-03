Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Салавате Юлаеве» ответили на вопрос, довольны ли в клубе новичками команды

В «Салавате Юлаеве» ответили на вопрос, довольны ли в клубе новичками команды
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что в клубе стараются помогать тренерскому штабу, чтобы у главного тренера был оптимальный выбор состава на каждую встречу.

— Довольны ли вы новичками команды? Коноваловым, Хохлачёвым, Бутузовым.
— Нам важно иметь глубокий состав. Каждая игра для «Салавата Юлаева» сейчас очень важна. По сути, ключевые игры для нас уже начались. Стараемся максимально помогать тренерскому штабу в непростое время, чтобы у Виктора Николаевича и его помощников был, насколько это возможно, оптимальный выбор состава на каждую встречу. Тем более что травмы и болезни никто не отменял, — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ринатом Башировым можно прочитать на «Чемпионате»:
«Кузнецова рассмотрим, Хо-Сэнг — моя инициатива». Интервью с гендиректором «Салавата»
Эксклюзив
«Кузнецова рассмотрим, Хо-Сэнг — моя инициатива». Интервью с гендиректором «Салавата»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android