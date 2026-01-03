В «Салавате Юлаеве» ответили на вопрос, довольны ли в клубе новичками команды

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что в клубе стараются помогать тренерскому штабу, чтобы у главного тренера был оптимальный выбор состава на каждую встречу.

— Довольны ли вы новичками команды? Коноваловым, Хохлачёвым, Бутузовым.

— Нам важно иметь глубокий состав. Каждая игра для «Салавата Юлаева» сейчас очень важна. По сути, ключевые игры для нас уже начались. Стараемся максимально помогать тренерскому штабу в непростое время, чтобы у Виктора Николаевича и его помощников был, насколько это возможно, оптимальный выбор состава на каждую встречу. Тем более что травмы и болезни никто не отменял, — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.