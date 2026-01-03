Скидки
Гендиректор «Салавата» Баширов: рады, что мы приложили руку к развитию Жаровского

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о прогрессе нападающего уфимского клуба Александра Жаровского.

— Вас удивляет такой прорыв юного таланта Александра Жаровского?
— Безусловно, мы рады, что он играет у нас и что мы приложили руку к его развитию. Саша в 18 лет является лучшим бомбардиром команды и претендентом на звание лучшего новичка КХЛ по итогу сезона.

— Тут, конечно, сказывается и доверие со стороны Виктора Козлова.
— Однозначно. Он увидел, рассмотрел парня, выпустил его в основном составе ещё в прошлогодней серии плей-офф со «Спартаком». И после этого Саша с каждым днём только прибавляет, — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ринатом Башировым можно прочитать на «Чемпионате»:
«Кузнецова рассмотрим, Хо-Сэнг — моя инициатива». Интервью с гендиректором «Салавата»
«Кузнецова рассмотрим, Хо-Сэнг — моя инициатива». Интервью с гендиректором «Салавата»
