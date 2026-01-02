Скидки
Германия U20 – Дания U20, результат матча 2 января 2026 года, счет 8:4, МЧМ 2026

Сборная Германии одержала победу над Данией в матче с 12 шайбами
Комментарии

Сегодня, 2 января, в Миннеаполисе (США) завершился матч молодёжного чемпионат мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Германии и Дании. Победу в игре, проходившей на стадионе «3М Арена Мариуччи», одержали немецкие хоккеисты со счётом 8:4.

U20 ЧМ-2026 . Утешительный раунд
02 января 2026, пятница. 20:30 МСК
Германия U20
Окончен
8 : 4
Дания U20
1:0 Левандовски (Вильхофт, Бос) – 03:37 (5x5)     2:0 Шефер (Бос, Хендель) – 07:06 (5x4)     2:1 Клювё (Ларсен, Якобсен) – 17:10 (5x4)     3:1 Шамс (Бос, Левандовски) – 22:08 (5x5)     4:1 Зайдль (Вильхофт) – 24:48 (5x5)     4:2 Клювё (Ларсен, Якобсен) – 26:28 (5x4)     4:3 Грин (Буннгор) – 30:05 (5x5)     5:3 Вильхофт (Левандовски, Хендель) – 45:04 (5x3)     6:3 Шамс (Хендель, Зайдль) – 50:04 (5x5)     6:4 Линде (Скиольдан, Клювё) – 51:21 (5x5)     7:4 Бос (Шефер, Вильхофт) – 52:23 (5x4)     8:4 Шварц (Зайдль) – 58:57 (en)    

В составе национальной команды Германии отличились Давид Левандовски, Максим Шефер, Мануэль Шамс (дважды), Симон Зайдль, Дастин Вильхофт, Ленни Бос и Тобиас Шварц. В сборной Дании заброшенными шайбами отметились Мадс Клювё (дважды), Оливер Грин и Антон Линде.

Таким образом, немецкая команда получила право остаться в элитном дивизионе.

Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.

Комментарии
