Сборная Германии одержала победу над Данией в матче с 12 шайбами

Сегодня, 2 января, в Миннеаполисе (США) завершился матч молодёжного чемпионат мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Германии и Дании. Победу в игре, проходившей на стадионе «3М Арена Мариуччи», одержали немецкие хоккеисты со счётом 8:4.
В составе национальной команды Германии отличились Давид Левандовски, Максим Шефер, Мануэль Шамс (дважды), Симон Зайдль, Дастин Вильхофт, Ленни Бос и Тобиас Шварц. В сборной Дании заброшенными шайбами отметились Мадс Клювё (дважды), Оливер Грин и Антон Линде.
Таким образом, немецкая команда получила право остаться в элитном дивизионе.
Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.
- 2 января 2026
