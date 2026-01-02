Скидки
Главная Хоккей Новости

Минское «Динамо» вывело защитника Дица из списка травмированных
Защитник минского «Динамо» Даррен Диц выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

«Динамовец угодил в лазарет в конце декабря. Cейчас защитник полностью восстановился и готов отправиться с командой на выезд», – говорится в сообщении команды в телеграм-канале.

Диц перешёл в минское «Динамо» летом 2025 года, подписав однолетний контракт. Даррен известен как результативный защитник, который ранее выступал за «Барыс», ЦСКА, «Авангард» и «Автомобилист», имея большой опыт игры в КХЛ и НХЛ. В текущем сезоне Диц набрал 10 (0+10) очков в 29 матчах.

В КХЛ дебютировал в 2017 году. Играл за «Барыс» с 2017 по 2021 год. В 2019-м был признан лучшим защитником лиги. По ходу сезона-2021/2022 перешёл в ЦСКА, с которым дважды выиграл Кубок Гагарина и стал автором победной шайбы в финале 2023 года. Всего в КХЛ на счету Дица 513 матчей, 253 (88+165) очка с показателем полезности «+1».

Новости. Хоккей
