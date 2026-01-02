«Ждал этого весь сезон». Форвард «Айлендерс» Цыплаков — об игре в одном звене с Шабановым

Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков поделился эмоциями от игры в одном звене с Максимом Шабановым.

— Вчера ты вернулся в основной состав. Приятно, что Руа дал тебе ещё один шанс?

— Вчера я чувствовал себя отлично и не думал о неудачных действиях. Был уверен в себе и чувствовал, что нахожусь в игре, понимаете? Чувствую игру. Да, для меня и для будущего было хорошо оказаться в основном составе. А ещё тренер поставил меня и Шабби вместе.

— Как раз собирался спросить об этом. Насколько вы рады играть с Шабановым?

— Ждал этого, наверное, весь сезон. Мы просто понимаем стиль игры друг друга. Ему немного легче из-за языкового барьера. А я могу использовать свои навыки. Он может использовать свои. Нам просто нужно использовать шансы, воспользоваться этой возможностью, показать хорошую игру и проявить лидерские качества, — приводит слова Цыплакова The Elmonters.