Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ждал этого весь сезон». Форвард «Айлендерс» Цыплаков — об игре в одном звене с Шабановым

«Ждал этого весь сезон». Форвард «Айлендерс» Цыплаков — об игре в одном звене с Шабановым
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков поделился эмоциями от игры в одном звене с Максимом Шабановым.

— Вчера ты вернулся в основной состав. Приятно, что Руа дал тебе ещё один шанс?
— Вчера я чувствовал себя отлично и не думал о неудачных действиях. Был уверен в себе и чувствовал, что нахожусь в игре, понимаете? Чувствую игру. Да, для меня и для будущего было хорошо оказаться в основном составе. А ещё тренер поставил меня и Шабби вместе.

— Как раз собирался спросить об этом. Насколько вы рады играть с Шабановым?
— Ждал этого, наверное, весь сезон. Мы просто понимаем стиль игры друг друга. Ему немного легче из-за языкового барьера. А я могу использовать свои навыки. Он может использовать свои. Нам просто нужно использовать шансы, воспользоваться этой возможностью, показать хорошую игру и проявить лидерские качества, — приводит слова Цыплакова The Elmonters.

Материалы по теме
Фридман заявил об интересе клубов НХЛ к российскому форварду «Айлендерс» Цыплакову
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android