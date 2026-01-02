Скидки
Бобровский — о «Зимней классике»: каждая игра важна, а нам определённо нужны очки

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о предстоящем матче «Зимней классики». В ночь на 3 января команда встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс» на стадионе бейсбольного клуба «Майами Марлинз», вмещающем 35 000 зрителей.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
«Каждая игра важна. В лиге все идут плотно, все борются за место в плей-офф. И да, нам определённо нужны очки», – приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

«Флорида» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 45 очками после 39 матчей. «Рейнджерс» находятся на предпоследнем, 15-м месте, на Востоке, заработав 43 очка в 42 встречах.

Панарин — о «Зимней классике»: мы покажем хоккейному миру, как нам нужно играть весь сезон
