Сент-Луис Блюз — Вегас Голден Найтс, результат матча 3 января 2026, счёт 4:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Вегас» отыгрался с 1:3, но проиграл «Сент-Луису». Россияне набрали пять очков
Комментарии

Утром 1 января 2026 года мск на льду стадиона «Энтерпрайз-центр» в американском Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева льда выиграли встречу со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 23:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Колесар (Сиссонс, Корчак) – 10:12     1:1 Торопченко (Жозеф, Сундквист) – 10:39     2:1 Фолк (Бучневич, Такер) – 25:39     3:1 Сундквист (Торопченко, Жозеф) – 26:37     3:2 Стоун (Хауден) – 29:10     3:3 Дорофеев (Боуман) – 48:21     4:3 Шенн (Снаггеруд, Бучневич) – 58:27    

В составе победителей голами отметились Джастин Фолк, Брэйден Шенн, Оскар Сундквист (1+1) и российский нападающий Алексей Торопченко (1+1). Другой форвард «Блюз» Павел Бучневич завершил встречу с двумя результативными передачами.

У гостей шайбы забросили Киган Колесар, Марк Стоун и российский форвард Павел Дорофеев. Форвард Иван Барбашёв очков в матче не набрал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Сент-Луис» на своём льду встретится с «Монреаль Канадиенс» 4 января, а «Вегас» в гостях сыграет с «Чикаго Блэкхоукс» 5 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
