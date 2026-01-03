«Вегас» отыгрался с 1:3, но проиграл «Сент-Луису». Россияне набрали пять очков

Утром 1 января 2026 года мск на льду стадиона «Энтерпрайз-центр» в американском Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева льда выиграли встречу со счётом 4:3.
В составе победителей голами отметились Джастин Фолк, Брэйден Шенн, Оскар Сундквист (1+1) и российский нападающий Алексей Торопченко (1+1). Другой форвард «Блюз» Павел Бучневич завершил встречу с двумя результативными передачами.
У гостей шайбы забросили Киган Колесар, Марк Стоун и российский форвард Павел Дорофеев. Форвард Иван Барбашёв очков в матче не набрал.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Сент-Луис» на своём льду встретится с «Монреаль Канадиенс» 4 января, а «Вегас» в гостях сыграет с «Чикаго Блэкхоукс» 5 января.
