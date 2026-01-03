Алексей Торопченко признан первой звездой матча «Сент-Луиса» с «Вегасом»
Национальная хоккейная лига огласила список трёх звёзд матча «Сент-Луис Блюз» — «Вегас Голден Найтс» (4:3), который недавно завершился в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр». Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко признан первой звездой. Он записал на свой счёт гол и результативную передачу.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 23:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Колесар (Сиссонс, Корчак) – 10:12 1:1 Торопченко (Жозеф, Сундквист) – 10:39 2:1 Фолк (Бучневич, Такер) – 25:39 3:1 Сундквист (Торопченко, Жозеф) – 26:37 3:2 Стоун (Хауден) – 29:10 3:3 Дорофеев (Боуман) – 48:21 4:3 Шенн (Снаггеруд, Бучневич) – 58:27
Второй звездой признан шведский форвард победителей Оскар Сундквист, на его счету одна шайба и одна голевая передача. Третьей звездой стал также хоккеист «Сент-Луиса», канадец Брэйден Шенн, забросивший победную шайбу в концовке третьего периода.
«Сент-Луис» прервал серию из двух поражений в НХЛ, а «Вегас», в свою очередь, не знает побед в последних четырёх матчах.
