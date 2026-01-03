Алексей Торопченко признан первой звездой матча «Сент-Луиса» с «Вегасом»

Национальная хоккейная лига огласила список трёх звёзд матча «Сент-Луис Блюз» — «Вегас Голден Найтс» (4:3), который недавно завершился в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр». Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко признан первой звездой. Он записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Второй звездой признан шведский форвард победителей Оскар Сундквист, на его счету одна шайба и одна голевая передача. Третьей звездой стал также хоккеист «Сент-Луиса», канадец Брэйден Шенн, забросивший победную шайбу в концовке третьего периода.

«Сент-Луис» прервал серию из двух поражений в НХЛ, а «Вегас», в свою очередь, не знает побед в последних четырёх матчах.

