Чехия уверенно обыграла Швейцарию и вышла в 1/2 финала МЧМ-2026

В ночь со 2 на 3 января завершился матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Чехии и Швейцарии. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» (Миннеаполис, США) и закончилась победой чехов со счётом 6:2.

В составе чешской сборной шайбы забросили Томаш Галвас, Самуэль Дранчак, Адам Иржичек, Петр Сикора, Иржи Клима и Якуб Фибигр.

В составе швейцарской сборной голы записали на свой счёт Леон Муггли и Ямиро Ребер.

В 1/2 финала молодёжная сборная Чехии встретится с ровесниками из Швеции. Матч пройдёт 5 января в 00:30 мск.

Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.