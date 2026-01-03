Скидки
Матч-центр:
Главная Хоккей Новости

Чехия U20 – Швейцария U20, результат матча 3 января 2025 года, счет 6:2, МЧМ 2026

Чехия уверенно обыграла Швейцарию и вышла в 1/2 финала МЧМ-2026
В ночь со 2 на 3 января завершился матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Чехии и Швейцарии. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» (Миннеаполис, США) и закончилась победой чехов со счётом 6:2.

U20 ЧМ-2026 . 1/4 финала
03 января 2026, суббота. 00:30 МСК
Чехия U20
Окончен
6 : 2
Швейцария U20
0:1 Муггли (Устинков, Эшлиман) – 03:47 (5x5)     1:1 Галвас (Сикора) – 20:54 (5x5)     1:2 Ребер (Нойеншвандер, Штайнер) – 26:43 (5x4)     2:2 Дранчак (Кубиэса, Клима) – 30:28 (5x5)     3:2 Иржичек (Бенак, Полетин) – 31:12 (5x5)     4:2 Сикора (Чихар, Клима) – 35:32 (5x5)     5:2 Клима (Кубиэса, Фибигр) – 50:25 (5x5)     6:2 Фибигр (Чихар, Сикора) – 57:37 (5x4)    

В составе чешской сборной шайбы забросили Томаш Галвас, Самуэль Дранчак, Адам Иржичек, Петр Сикора, Иржи Клима и Якуб Фибигр.

В составе швейцарской сборной голы записали на свой счёт Леон Муггли и Ямиро Ребер.

В 1/2 финала молодёжная сборная Чехии встретится с ровесниками из Швеции. Матч пройдёт 5 января в 00:30 мск.

Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.

Календарь МЧМ-2026
Турнирная таблица МЧМ-2026
Новости. Хоккей
