Швеция обыграла Латвию и вышла в 1/2 финала МЧМ-2026
2 января завершился матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Швеции и Латвии. Игра прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой шведов со счётом 6:3.
U20 ЧМ-2026 . 1/4 финала
02 января 2026, пятница. 22:00 МСК
Швеция U20
Окончен
6 : 3
Латвия U20
1:0 Фронделль (Салин) – 00:10 (5x5) 1:1 Ансонс (Османис, Смитс) – 13:07 (5x4) 2:1 Берглунд (Петтерссон, Генборг) – 16:15 (5x5) 3:1 Бумедьенн (Фрей, Штенберг) – 34:05 (5x5) 4:1 Карелль (Эклунд, Салин) – 35:40 (5x5) 5:1 Фронделль (Бьёрк, Фрей) – 41:58 (5x5) 5:2 Флюгинс (Клауцанс, Витолс) – 43:50 (5x5) 6:2 Салин (Эрикссон, Эклунд) – 55:54 (5x5) 6:3 Мурниекс (Сиерадзкис, Османис) – 58:10 (5x4)
В составе шведской сборной шайбы забросили Антон Фронделль (2), Джек Берглунд, Саша Бумедьенн, Феликс Карелль и Валлениус Салин.
В составе латвийской сборной голы записали на свой счёт Кристер Ансонс, Карлис Флюгинс и Оливер Мурниекс.
В 1/2 финала молодёжная сборная Швеции встретится с победителем матча Чехия U20 – Швейцария U20. Матч пройдёт 5 января в 00:30 по московскому времени.
