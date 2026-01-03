Швеция обыграла Латвию и вышла в 1/2 финала МЧМ-2026

2 января завершился матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Швеции и Латвии. Игра прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой шведов со счётом 6:3.

В составе шведской сборной шайбы забросили Антон Фронделль (2), Джек Берглунд, Саша Бумедьенн, Феликс Карелль и Валлениус Салин.

В составе латвийской сборной голы записали на свой счёт Кристер Ансонс, Карлис Флюгинс и Оливер Мурниекс.

В 1/2 финала молодёжная сборная Швеции встретится с победителем матча Чехия U20 – Швейцария U20. Матч пройдёт 5 января в 00:30 по московскому времени.