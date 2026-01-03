Скидки
Дорофеев обошёл Овечкина в гонке российских снайперов НХЛ сезона

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев забросил 16-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиге. Форвард сделал это в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз» (3:4), улучшив свою позицию в списке лучших российских снайперов регулярки.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 23:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Колесар (Сиссонс, Корчак) – 10:12     1:1 Торопченко (Жозеф, Сундквист) – 10:39     2:1 Фолк (Бучневич, Такер) – 25:39     3:1 Сундквист (Торопченко, Жозеф) – 26:37     3:2 Стоун (Хауден) – 29:10     3:3 Дорофеев (Боуман) – 48:21     4:3 Шенн (Снаггеруд, Бучневич) – 58:27    

После данного матча Дорофеев обошёл Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» и вышел на чистое третье место в бомбардирской гонке среди россиян. У звёздного капитана столичной команды 15 шайб в текущем сезоне. На втором место располагается форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, забивший 19 голов.

Продолжает возглавлять список лучших снайперов среди российских хоккеистов нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. На его счету 23 шайбы.

Лучший снайпер в истории НХЛ:

