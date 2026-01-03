Дорофеев обошёл Овечкина в гонке российских снайперов НХЛ сезона

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев забросил 16-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиге. Форвард сделал это в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз» (3:4), улучшив свою позицию в списке лучших российских снайперов регулярки.

После данного матча Дорофеев обошёл Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» и вышел на чистое третье место в бомбардирской гонке среди россиян. У звёздного капитана столичной команды 15 шайб в текущем сезоне. На втором место располагается форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, забивший 19 голов.

Продолжает возглавлять список лучших снайперов среди российских хоккеистов нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. На его счету 23 шайбы.

Материалы по теме Алексей Торопченко признан первой звездой матча «Сент-Луиса» с «Вегасом»

Лучший снайпер в истории НХЛ: