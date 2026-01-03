«Астрономические ошибки». Карбери высказался о поражении «Вашингтона» от «Оттавы» в НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своей команды во встрече с «Оттавой Сенаторз» (3:4).

— Несмотря на хороший старт и множество индивидуально сильных эпизодов в первом периоде, было ли это разочаровывающее поражение в том смысле, что тот импульс, который вы пытались поймать, как в игре с «Флоридой», так и не удалось развить?

— Да, безусловно. Мы поставили себя в хорошую позицию, отлично начали матч, мне очень понравился первый период, понравилось всё, что мы делали. Но ты всегда ожидаешь ответный ход соперника, верно? Они обязаны были прибавить после того, как мы так уверенно провели старт и сразу взяли игру под контроль — и они это сделали. Во втором периоде мы сделали немало правильных вещей. Про третий период я отдельно говорить не буду, но мы допустили 3-4 просто астрономические ошибки. Если ты рассчитываешь выигрывать выездные матчи и контролировать игру во втором матче подряд за короткий промежуток времени, ты просто не можешь позволять себе такие ошибки.

— В первом периоде у вас хорошо работала силовая борьба у бортов, были затяжные отрезки в зоне атаки. В какой момент это начало сходить на нет?

— Во втором периоде соперник просто взял игру под контроль. Я бы не сказал, что это был какой-то перекос. Второй период был более-менее равным. Первый же — без вопросов, мы их полностью переигрывали: длительные позиционные атаки, моменты в чужой зоне, шансы в переходах. Во втором периоде мы сравнялись, но там мы допустили пару крупных ошибок, где нужно было просто лучше управлять игрой. И сейчас мы слишком часто находим способы сами себе навредить — я уже говорил — большими, большими ошибками, которые просто нельзя допускать: неверное чтение эпизода, плохое решение с шайбой, ментальная ошибка, недостаток исполнения. Есть ключевые моменты, которые все могут пересмотреть и понять: так играть нельзя, если ты хочешь побеждать на выезде, — заявил Карбери на пресс-конференции после матча.

На данный момент «Вашингтон» располагается на седьмой строчке Восточной конференции, имея в своём активе 47 очков после 41 матча. У «Оттавы» 43 очка. Канадская команда идёт 14-й на Востоке.

