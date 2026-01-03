Определилась первая пара 1/2 финала молодёжного чемпионата мира — 2026

Завершились два четвертьфинала молодёжного чемпионата мира 2026 года, который проходит в США, по итогам которого стали известны два участника и первая пара 1/2 финала турнира.

В 1/2 финала турнира вышли сборные Чехии и Швеции, которые составили первую пару. На стадии 1/4 финала Швеция уверенно обыграла национальную команду Латвии со счётом 6:3, а коллектив из Чехии крупно переиграл сборную Швейцарии — 6:2.

Оставшиеся матчи 1/4 финала пройдут также сегодня, 3 января. США в эти минуты принимает Финляндию, а Канада в 4:30 мск сойдётся со Словакией. Победители данных противостояний встретятся друг с другом в полуфинале мирового первенства среди команд U20.

