Определилась первая пара 1/2 финала молодёжного чемпионата мира — 2026
Завершились два четвертьфинала молодёжного чемпионата мира 2026 года, который проходит в США, по итогам которого стали известны два участника и первая пара 1/2 финала турнира.
U20 ЧМ-2026 . 1/2 финала
05 января 2026, понедельник. 00:30 МСК
Швеция U20
Не начался
Чехия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В 1/2 финала турнира вышли сборные Чехии и Швеции, которые составили первую пару. На стадии 1/4 финала Швеция уверенно обыграла национальную команду Латвии со счётом 6:3, а коллектив из Чехии крупно переиграл сборную Швейцарии — 6:2.
Оставшиеся матчи 1/4 финала пройдут также сегодня, 3 января. США в эти минуты принимает Финляндию, а Канада в 4:30 мск сойдётся со Словакией. Победители данных противостояний встретятся друг с другом в полуфинале мирового первенства среди команд U20.
Материалы по теме
Яркие победы сборной России по хоккею:
Комментарии
