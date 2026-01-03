Тренер «Вашингтона» объяснил, что мешает команде обрести стабильность

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери назвал причины нестабильности своей команды на фоне поражения во встрече с «Оттавой Сенаторз» (3:4) в Национальной хоккейной лиге.

— Что мешает команде обрести стабильность?

— Думаю, дело в том, что мы всё ещё ищем импульс и уверенность как команда. Я это чувствую. Плюс, возможно, влияет поиск сочетаний, колебания в уровне игры от вечера к вечеру. Можно всё это разобрать по косточкам. Но главное — мы должны лучше управлять игрой и уметь её закрывать. Это не вопрос того, что кто-то играет плохо или что команда в целом показывает низкий уровень. Просто если в определённых ситуациях действовать чуть грамотнее, ты выходишь во второй период, ведя 2:0, спокойно доводишь матч до победы и идёшь дальше. Но, когда допускаешь такие ошибки, ты начинаешь догонять. Счёт становится 2:2, соперник получает импульс, выходит на третий период, а ты во втором матче подряд, да ещё и после переезда. Так ты сам загоняешь себя в очень тяжёлое положение. И это то, что мы продолжаем делать — снова и снова ставим себя в сложные условия своими решениями, пониманием эпизодов, выбором действий, — заявил Карбери на пресс-конференции после матча.

На данный момент «Вашингтон» располагается на седьмой строчке Восточной конференции, имея в своём активе 47 очков после 41 матча. На счету столичной команды 8 поражений в 11 крайних матчах.

