«Питтсбург» отреагировал на новости, что Малкин вернулся к тренировкам после травмы

Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» оставила реакцию по случаю информации о том, что российский нападающий команды Евгений Малкин возобновил тренировки с командой. Ранее об этом сообщила журналистка Мишель Кречиоло на своей странице в социальной сети Х.
На странице в соцсети X «пингвины» репостнули запись инсайда о возвращении Малкина с эмодзи, у которого сердечки в глазах.
Фото: Соцсети «Питтсбург Пингвинз»
«Питтсбург» поместил 39-летнего форварда в список травмированных 9 декабря. Он пропустил 13 матчей регулярного чемпионата. Малкин вернулся к индивидуальным тренировкам на льду ещё 17 декабря, а в пятницу, 2 января, впервые вышел на раскатку с остальной командой. Отмечается, что форвард надел белую форму, предусматривающую бесконтактные тренировки. В нынешнем сезоне он провёл 26 игр, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и 21 результативной передачей.
