«Такова реальность». Карбери ответил на вопрос о причинах большинства ошибок «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об ошибках столичной команды в последних матчах Национальной хоккейной лиги.

— В чём, на ваш взгляд, корень большинства этих ошибок?

— Я бы сказал, что каждый раз причины разные. Можно разобрать множество эпизодов, но я не собираюсь здесь углубляться в индивидуальные ошибки, конкретные чтения или решения. Наша работа — исправлять это, и моя работа — помочь всей команде и каждому игроку стабильно принимать те решения, делать те действия, которые необходимы для побед в этой лиге. Вдаваться в детали я не буду. Я вообще считаю, что если бы у нас была возможность провести четыре полноценных тренировки с командой, мы бы всё это исправили. Но такова реальность НХЛ, — заявил Карбери на пресс-конференции после матча.

На данный момент «Вашингтон» располагается на седьмой строчке Восточной конференции, имея в своём активе 47 очков после 41 матча. В следующем матче 4 января «Кэпиталз» сыграет дома с «Чикаго Блэкхоукс».

