Финляндия вырвала победу в овертайме у сборной США и вышла в полуфинал молодёжного ЧМ-2026

Утром 3 января завершился матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные США и Финляндии. Игра прошла на льду «Гранд Казино Арена» (Сент-Поле, штат Миннесота, США) и закончилась победой финнов в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Хейкки Руохонен, Лео Туува (1+1), Артту Вялиля и Йоона Саарелайнен (1+1). У американцев забивали Коул Хатсон (1+1), Райкер Ли и Коул Айзерман.

Таким образом, сборная Финляндии вышла в полуфинал молодёжного ЧМ-2026, где сойдётся с победителем противостояния между национальными командами Канады и Словакии.

