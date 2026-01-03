Финляндия вырвала победу в овертайме у сборной США и вышла в полуфинал молодёжного ЧМ-2026
Утром 3 января завершился матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные США и Финляндии. Игра прошла на льду «Гранд Казино Арена» (Сент-Поле, штат Миннесота, США) и закончилась победой финнов в овертайме со счётом 4:3.
U20 ЧМ-2026 . 1/4 финала
03 января 2026, суббота. 02:00 МСК
США U20
Окончен
3 : 4
ОТ
Финляндия U20
1:0 Хатсон (Беднарик, Макморроу) – 20:35 (5x5) 1:1 Руохонен (Вестергард) – 24:46 (5x5) 2:1 Айзерман (Хатсон, Хэгенс) – 30:15 (5x4) 2:2 Туува (Кивихарью, Саарелайнен) – 52:43 (5x5) 2:3 Саарелайнен (Туува, Болиус) – 53:38 (5x5) 3:3 Ли (Хэгенс, Зеллерс) – 58:27 (6x5) 3:4 Вялиля (Ванханен, Миеттинен) – 62:11 (3x3)
В составе победителей голами отметились Хейкки Руохонен, Лео Туува (1+1), Артту Вялиля и Йоона Саарелайнен (1+1). У американцев забивали Коул Хатсон (1+1), Райкер Ли и Коул Айзерман.
Таким образом, сборная Финляндии вышла в полуфинал молодёжного ЧМ-2026, где сойдётся с победителем противостояния между национальными командами Канады и Словакии.
