Сергей Бобровский установил рекорд НХЛ всех времён

В данный момент продолжается матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между «Флоридой Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости ведут со счётом 3:1 вначале третьего периода. Игра проходит в особом формате — на открытом воздухе в рамках традиционной «Зимней классики».
В воротах «Флориды» сегодня вышел Сергей Бобровский. Для российского голкипера это второе появление в подобных условиях за всю карьеру. Предыдущий раз он выходил на лёд под открытым небом более десяти лет назад — в составе «Филадельфии» в матче против тех же «Рейнджерс» во время «Зимней классики»-2012.
Таким образом, интервал между выступлениями Бобровского в уличных матчах составляет 14 лет, что является уникальным показателем для лиги. Ни один игрок НХЛ ранее не возвращался к таким играм после столь длительного перерыва: предыдущий рекорд равнялся 12 годам и принадлежал Джордану Стаалу и Андрею Маркову.
Бобровский выступил с речью на праздновании чемпионства
