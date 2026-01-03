Скидки
Главная Хоккей Новости

Сергей Бобровский установил рекорд НХЛ всех времён

Сергей Бобровский установил рекорд НХЛ всех времён
В данный момент продолжается матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между «Флоридой Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости ведут со счётом 3:1 вначале третьего периода. Игра проходит в особом формате — на открытом воздухе в рамках традиционной «Зимней классики».

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Лафреньер, Панарин) – 15:09 (pp)     0:2 Панарин (Зибанеджад, Лафреньер) – 16:13     0:3 Зибанеджад (Лафреньер, Трочек) – 20:58     1:3 Райнхарт (Беннетт, Экблад) – 42:20 (pp)     1:4 Панарин (Трочек, Зибанеджад) – 52:25 (pp)     1:5 Зибанеджад – 58:32 (sh)    

В воротах «Флориды» сегодня вышел Сергей Бобровский. Для российского голкипера это второе появление в подобных условиях за всю карьеру. Предыдущий раз он выходил на лёд под открытым небом более десяти лет назад — в составе «Филадельфии» в матче против тех же «Рейнджерс» во время «Зимней классики»-2012.

Таким образом, интервал между выступлениями Бобровского в уличных матчах составляет 14 лет, что является уникальным показателем для лиги. Ни один игрок НХЛ ранее не возвращался к таким играм после столь длительного перерыва: предыдущий рекорд равнялся 12 годам и принадлежал Джордану Стаалу и Андрею Маркову.

Бобровский выступил с речью на праздновании чемпионства

