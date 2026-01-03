Канада уверенно обыграла Словакию и вышла в 1/2 финала МЧМ-2026
В ночь со 2 на 3 декабря завершился матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Канады и Словакии. Игра прошла на льду «3М Арене Мариуччи» (Миннеаполис, штат Миннесота, США) и закончилась победой со счётом :.
U20 ЧМ-2026 . 1/4 финала
03 января 2026, суббота. 04:30 МСК
Канада U20
Окончен
7 : 1
Словакия U20
1:0 Решни (Верхофф, Бодуан) – 13:58 (5x5) 2:0 Игинла (Мартон) – 14:42 (5x5) 3:0 Миса (Парек, Маккензи) – 16:11 (5x5) 4:0 О'Райли (Карелс, Денуар) – 17:03 (5x5) 5:0 Мартин (Маккенна, Хейдж) – 19:47 (5x4) 6:0 Мартон (Верхофф, Миса) – 29:31 (5x5) 7:0 Бодуан (О'Райли, Парек) – 30:41 (5x5) 7:1 Хован (Кальман, Капош) – 36:50 (5x5)
В составе канадской сборной шайбы забросили Коул Решни, Тидж Игинла, Майкл Миса, Сэм О'Райли, Брэди Мартин, Портер Мартон и Коул Бодуан.
В составе сборной Словакии единственный гол записал на свой счёт Ян Хован.
В полуфинале сборная Канады встретится с Финляндией. Матч пройдёт 5 января на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США). Начало встречи запланировано на 00:30 мск.
