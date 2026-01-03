Канада уверенно обыграла Словакию и вышла в 1/2 финала МЧМ-2026

В ночь со 2 на 3 декабря завершился матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Канады и Словакии. Игра прошла на льду «3М Арене Мариуччи» (Миннеаполис, штат Миннесота, США) и закончилась победой со счётом :.

В составе канадской сборной шайбы забросили Коул Решни, Тидж Игинла, Майкл Миса, Сэм О'Райли, Брэди Мартин, Портер Мартон и Коул Бодуан.

В составе сборной Словакии единственный гол записал на свой счёт Ян Хован.

В полуфинале сборная Канады встретится с Финляндией. Матч пройдёт 5 января на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США). Начало встречи запланировано на 00:30 мск.