Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канада U20 – Словакия U20, результат матча 3 января 2025 года, счет 3:2, 1/4 финала, МЧМ 2026

Канада уверенно обыграла Словакию и вышла в 1/2 финала МЧМ-2026
Комментарии

В ночь со 2 на 3 декабря завершился матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Канады и Словакии. Игра прошла на льду «3М Арене Мариуччи» (Миннеаполис, штат Миннесота, США) и закончилась победой со счётом :.

U20 ЧМ-2026 . 1/4 финала
03 января 2026, суббота. 04:30 МСК
Канада U20
Окончен
7 : 1
Словакия U20
1:0 Решни (Верхофф, Бодуан) – 13:58 (5x5)     2:0 Игинла (Мартон) – 14:42 (5x5)     3:0 Миса (Парек, Маккензи) – 16:11 (5x5)     4:0 О'Райли (Карелс, Денуар) – 17:03 (5x5)     5:0 Мартин (Маккенна, Хейдж) – 19:47 (5x4)     6:0 Мартон (Верхофф, Миса) – 29:31 (5x5)     7:0 Бодуан (О'Райли, Парек) – 30:41 (5x5)     7:1 Хован (Кальман, Капош) – 36:50 (5x5)    

В составе канадской сборной шайбы забросили Коул Решни, Тидж Игинла, Майкл Миса, Сэм О'Райли, Брэди Мартин, Портер Мартон и Коул Бодуан.

В составе сборной Словакии единственный гол записал на свой счёт Ян Хован.

В полуфинале сборная Канады встретится с Финляндией. Матч пройдёт 5 января на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США). Начало встречи запланировано на 00:30 мск.

Календарь МЧМ-2026
Турнирная таблица МЧМ-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
