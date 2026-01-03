Дубль и ассист Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Флориду». Шестёркин сделал 36 сейвов

В ночь со 2 на 3 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арены» (Санрайз, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:1.
В составе победителей два гола и одну результативную передачу записал на свой счёт российский форвард Артемий Панарин. Шведский нападающий Мика Зибанеджад оформил хет-трик.
В составе хозяев единственную шайбу забросил Сэм Райнхарт.
Российские вратари Сергей Бобровский («Флорида») и Игорь Шестёркин («Рейнджерс») вышли на лёд в стартовых составах своих команд. Бобровский отразил 15 бросков, а Шестёркин 36.
Вратарь хозяев Даниил Тарасов (Россия) провёл весь матч на скамейке запасных.
Россиянин Владислав Гавриков («Рейнджерс») результативными действиями не отметился.
