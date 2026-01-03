Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Флорида Пантерз – Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 3 января 2026, счет 1:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Дубль и ассист Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Флориду». Шестёркин сделал 36 сейвов
Комментарии

В ночь со 2 на 3 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арены» (Санрайз, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Лафреньер, Панарин) – 15:09 (pp)     0:2 Панарин (Зибанеджад, Лафреньер) – 16:13     0:3 Зибанеджад (Лафреньер, Трочек) – 20:58     1:3 Райнхарт (Беннетт, Экблад) – 42:20 (pp)     1:4 Панарин (Трочек, Зибанеджад) – 52:25 (pp)     1:5 Зибанеджад – 58:32 (sh)    

В составе победителей два гола и одну результативную передачу записал на свой счёт российский форвард Артемий Панарин. Шведский нападающий Мика Зибанеджад оформил хет-трик.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Сэм Райнхарт.

Российские вратари Сергей Бобровский («Флорида») и Игорь Шестёркин («Рейнджерс») вышли на лёд в стартовых составах своих команд. Бобровский отразил 15 бросков, а Шестёркин 36.

Вратарь хозяев Даниил Тарасов (Россия) провёл весь матч на скамейке запасных.

Россиянин Владислав Гавриков («Рейнджерс») результативными действиями не отметился.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android