Кирилл Капризов вышел на третье место в списке лучших снайперов сезона НХЛ
Кирилл Капризов поднялся на третью строчку в списке лучших снайперов текущего сезона НХЛ. Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» забил свой 24-й гол в матче против «Анахайм Дакс», который проходит на данный момент. Во встрече идёт первый период, «дикари» ведут со счётом 1:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 06:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Перерыв
0 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Эрикссон Эк, Хьюз) – 05:39 (pp)
На данный момент впереди Капризова только Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» с 34 голами, Морган Гики из «Бостон Брюинз» и Мэтт Болди из «Миннсоты Уайлд» с 25 заброшенными шайбами. Вместе с Капризовым на третьей позиции находится Джейсон Робертсон из «Даллас Старз» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлзерз», у которых также 24 гола.
Кирилл Капризов проводит 42-ю игру в текущем сезоне регулярки.
Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре
