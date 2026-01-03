Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов вышел на третье место в списке лучших снайперов сезона НХЛ

Кирилл Капризов вышел на третье место в списке лучших снайперов сезона НХЛ
Комментарии

Кирилл Капризов поднялся на третью строчку в списке лучших снайперов текущего сезона НХЛ. Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» забил свой 24-й гол в матче против «Анахайм Дакс», который проходит на данный момент. Во встрече идёт первый период, «дикари» ведут со счётом 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 06:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Перерыв
0 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Эрикссон Эк, Хьюз) – 05:39 (pp)    

На данный момент впереди Капризова только Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» с 34 голами, Морган Гики из «Бостон Брюинз» и Мэтт Болди из «Миннсоты Уайлд» с 25 заброшенными шайбами. Вместе с Капризовым на третьей позиции находится Джейсон Робертсон из «Даллас Старз» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлзерз», у которых также 24 гола.

Кирилл Капризов проводит 42-ю игру в текущем сезоне регулярки.

Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре

Материалы по теме
Сергей Бобровский установил рекорд НХЛ всех времён
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android