Кирилл Капризов вышел на третье место в списке лучших снайперов сезона НХЛ

Кирилл Капризов поднялся на третью строчку в списке лучших снайперов текущего сезона НХЛ. Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» забил свой 24-й гол в матче против «Анахайм Дакс», который проходит на данный момент. Во встрече идёт первый период, «дикари» ведут со счётом 1:0.

На данный момент впереди Капризова только Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» с 34 голами, Морган Гики из «Бостон Брюинз» и Мэтт Болди из «Миннсоты Уайлд» с 25 заброшенными шайбами. Вместе с Капризовым на третьей позиции находится Джейсон Робертсон из «Даллас Старз» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлзерз», у которых также 24 гола.

Кирилл Капризов проводит 42-ю игру в текущем сезоне регулярки.

Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре