Артемий Панарин повторил рекорд НХЛ, принадлежавший сразу трём игрокам

Артемий Панарин отметился дублем и результативной передачей в матче с «Флоридой Пантерз». Благодаря его вкладy «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал уверенную победу со счётом 5:1, а сам российский форвард вписал своё имя в историю лиги.

Эти три очка позволили Панарину довести общее количество результативных баллов в матчах под открытым небом до семи (3+4 — семь в четырёх играх), сравнявшись с рекордсменами НХЛ — Хенриком Зеттербергом, Джонатаном Тэйвзом и Джеймсом ван Римсдайком.

После окончания встречи Артемий Панарин был признан второй звездой матча.

Пресс-конференция Овечкина, Панарина и Сергачёва о «Матче года»