Артемий Панарин повторил рекорд НХЛ, принадлежавший сразу трём игрокам

Артемий Панарин отметился дублем и результативной передачей в матче с «Флоридой Пантерз». Благодаря его вкладy «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал уверенную победу со счётом 5:1, а сам российский форвард вписал своё имя в историю лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Лафреньер, Панарин) – 15:09 (pp)     0:2 Панарин (Зибанеджад, Лафреньер) – 16:13     0:3 Зибанеджад (Лафреньер, Трочек) – 20:58     1:3 Райнхарт (Беннетт, Маршан) – 42:20 (pp)     1:4 Панарин (Трочек, Зибанеджад) – 52:25 (pp)     1:5 Зибанеджад – 58:32 (sh)    

Эти три очка позволили Панарину довести общее количество результативных баллов в матчах под открытым небом до семи (3+4 — семь в четырёх играх), сравнявшись с рекордсменами НХЛ — Хенриком Зеттербергом, Джонатаном Тэйвзом и Джеймсом ван Римсдайком.

После окончания встречи Артемий Панарин был признан второй звездой матча.

Пресс-конференция Овечкина, Панарина и Сергачёва о «Матче года»

Сергей Бобровский установил рекорд НХЛ всех времён
