Определились все участники 1/2 финала молодёжного чемпионата мира — 2026

Завершились все четвертьфиналы молодёжного чемпионата мира 2026 года, который проходит в США, по итогам которых стали известны все участники 1/2 финала турнира.

В полуфинал турнира вышли сборные Чехии, Швеции, Финляндии и Канады. На стадии 1/4 финала Швеция уверенно обыграла национальную команду Латвии со счётом 6:3, а коллектив из Чехии крупно переиграл сборную Швейцарии — 6:2, финская сборная в овертайме одолела американцев (4:3), а канадцы разгромили словаков.

Полуфинальные матчи Чехия – Швеция и Финляндия – Канада пройдут 5 января в 0:30 мск.

Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.

