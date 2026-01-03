Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей молодёжного ЧМ на 3 января 2026 года

Результаты матчей молодёжного ЧМ на 3 января 2026 года
Комментарии

В ночь со 2 на 3 января мск состоялись четыре матча 1/4 финала и одна встреча утешительного раунда молодёжного чемпионата мира — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей МЧМ со 2 на 3 января 2026 года:

  • Сборная Германии U20 — сборная Дании U20 — 8:4;
  • Сборная Швеции U20 — сборная Латвии U20 — 6:3;
  • Сборная Чехии U20 — сборная Швейцарии U20 — 6:2;
  • Сборная США U20 — сборная Финляндии U20 — 3:4 (ОТ);
  • Сборная Канады U20 — сборная Словакии U20 — 7:1.

Полуфиналы пройдут 5 января. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.

Материалы по теме
Канада разгромила Словакию и вышла в 1/2 финала МЧМ-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android