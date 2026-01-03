Результаты матчей молодёжного ЧМ на 3 января 2026 года

В ночь со 2 на 3 января мск состоялись четыре матча 1/4 финала и одна встреча утешительного раунда молодёжного чемпионата мира — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей МЧМ со 2 на 3 января 2026 года:

Сборная Германии U20 — сборная Дании U20 — 8:4;

Сборная Швеции U20 — сборная Латвии U20 — 6:3;

Сборная Чехии U20 — сборная Швейцарии U20 — 6:2;

Сборная США U20 — сборная Финляндии U20 — 3:4 (ОТ);

Сборная Канады U20 — сборная Словакии U20 — 7:1.

Полуфиналы пройдут 5 января. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.