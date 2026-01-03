Мика Зибанеджад установил рекорд НХЛ по очкам в матче на открытом воздухе

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад набрал 5 (3+2) очков в матче «Зимней классики» НХЛ с «Флоридой Пантерз». Игра проходила в Майами на открытом воздухе.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 32-летний Зибанеджад стал первым игроком, сделавшим хет-трик и набравшим пять очков в матче «Зимней классики». Предыдущее достижение принадлежало Джордану Кайру (четыре очка за «Сент-Луис Блюз» в 2022 году).

В ночь со 2 на 3 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1.