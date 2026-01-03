Мика Зибанеджад установил рекорд НХЛ по очкам в матче на открытом воздухе
Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад набрал 5 (3+2) очков в матче «Зимней классики» НХЛ с «Флоридой Пантерз». Игра проходила в Майами на открытом воздухе.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 32-летний Зибанеджад стал первым игроком, сделавшим хет-трик и набравшим пять очков в матче «Зимней классики». Предыдущее достижение принадлежало Джордану Кайру (четыре очка за «Сент-Луис Блюз» в 2022 году).
В ночь со 2 на 3 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Лафреньер, Панарин) – 15:09 (pp) 0:2 Панарин (Зибанеджад, Лафреньер) – 16:13 0:3 Зибанеджад (Лафреньер, Трочек) – 20:58 1:3 Райнхарт (Беннетт, Маршан) – 42:20 (pp) 1:4 Панарин (Трочек, Зибанеджад) – 52:25 (pp) 1:5 Зибанеджад – 58:32 (sh)
