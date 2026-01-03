Артемий Панарин повторил достижения Зеттерберга и Ричардса в матчах на открытом воздухе

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился дублем и результативной передачей в матче на открытом воздухе с «Флоридой Пантерз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин стал вторым игроком НХЛ после Хенрика Зеттерберга, кто дважды за карьеру набирал три и более очка в играх на открытом воздухе.

Кроме того, Панарин повторил достижение Брэда Ричардса, став вторым игроком лиги, кто дважды за карьеру забрасывал победные шайбы в играх на открытом воздухе.

В ночь со 2 на 3 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1.