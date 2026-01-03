«Адмирал» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 10:00

Сегодня, 3 января, возобновится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Во Владивостоке состоится матч между местным «Адмиралом» и хабаровским «Амуром». Игра на стадионе «Фетисов-Арена» начнётся в 10:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 января 2026, суббота. 10:00 МСК Адмирал Владивосток Не начался Амур Хабаровск

Это будет пятая игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее команды одержали по две победы. «Адмирал» с 31 очком после 38 встреч занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Амур» располагается на седьмой строчке в таблице Востока, имея в активе 39 очков после 41 игры.