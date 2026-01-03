Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Адмирал — Амур: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 10:00

«Адмирал» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 10:00
Комментарии

Сегодня, 3 января, возобновится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Во Владивостоке состоится матч между местным «Адмиралом» и хабаровским «Амуром». Игра на стадионе «Фетисов-Арена» начнётся в 10:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2026, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет пятая игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее команды одержали по две победы. «Адмирал» с 31 очком после 38 встреч занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Амур» располагается на седьмой строчке в таблице Востока, имея в активе 39 очков после 41 игры.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
«Зашли в раздевалку, нам объявили: «Тамбиев отстранён». Интервью с рекордсменом «Адмирала»
Эксклюзив
«Зашли в раздевалку, нам объявили: «Тамбиев отстранён». Интервью с рекордсменом «Адмирала»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android