Дубль и рекорд Панарина в НХЛ, неожиданный вылет США с МЧМ по хоккею. Главное к утру

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился дублем в победном матче Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» и повторил рекорд трёх хоккеистов, молодёжная сборная США неожиданно вылетела с МЧМ, проиграв Финляндии, «Милан» обыграл «Кальяри» и возглавил турнирную таблицу Серии А. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

