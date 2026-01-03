Дубль и рекорд Панарина в НХЛ, неожиданный вылет США с МЧМ по хоккею. Главное к утру
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился дублем в победном матче Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» и повторил рекорд трёх хоккеистов, молодёжная сборная США неожиданно вылетела с МЧМ, проиграв Финляндии, «Милан» обыграл «Кальяри» и возглавил турнирную таблицу Серии А. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Дубль и ассист Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Флориду». Шестёркин сделал 36 сейвов.
- Финляндия вырвала победу в овертайме у сборной США и вышла в полуфинал молодёжного ЧМ-2026.
- Шайбы Капризова, Юрова и Тренина помогли «Миннесоте» победить в гостях «Анахайм».
- «Милан» одержал победу над «Кальяри» благодаря голу Рафаэла Леау в 18-м туре Серии А.
- «Бруклин» уступил «Вашингтону» в НБА. Егор Дёмин набрал 10 очков.
- Артемий Панарин повторил рекорд НХЛ, принадлежавший сразу трём игрокам.
- Кирилл Капризов вышел на третье место в списке лучших снайперов сезона НХЛ.
- «Это был шок». Ботн впервые рассказал, как обнаружил мёртвого Баккена.
- Обамеянг отреагировал на решение правительства Габона распустить сборную и её лидеров.
- L'Équipe сообщил об увеличении срока восстановления Матвея Сафонова.
- Лиам Росеньор прокомментировал слухи о своём переходе в «Челси».
- Определились все участники 1/2 финала молодёжного чемпионата мира — 2026.
- Криштиану Роналду не забил в саудовской Про-Лиге впервые с сентября 2025 года.
