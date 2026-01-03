Скидки
Расписание матчей КХЛ на 3 января 2026 года

Сегодня, 3 января, возобновится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 3 января 2026 года (время московское):

10:00. «Адмирал» – «Амур»;
17:00. «Шанхайские Драконы» – «Металлург» Мг;
17:00. ХК «Сочи» – «Нефтехимик»;
17:00. «Северсталь» – «Лада».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 57 очками после 39 матчей возглавляет минское «Динамо». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 62 очка после 39 игр. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

