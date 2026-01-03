Шестёркин стал девятым вратарём в НХЛ с несколькими победами в матчах на открытом воздухе

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин одержал победу во встрече на открытом воздухе с «Флоридой Пантерз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Шестёркин стал девятым вратарём в НХЛ, кто побеждал в играх на открытом воздухе два и более раза. Игорь присоединился к Хенрику Лундквисту (4 победы), Крэйгу Андерсону (3), Джордану Биннингтону (2), Брэйдену Холтби (2), Фредерику Андерсену (2), Таю Конклину (2), Джонатану Куику (2) и Туукке Раску (2).

В ночь со 2 на 3 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1.