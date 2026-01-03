Шайбы Капризова, Юрова и Тренина помогли «Миннесоте» победить в гостях «Анахайм»

3 января на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В составе «дикарей» шайбы забросили Кирилл Капризов, Данила Юров (дубль), Нико Штурм и Яков Тренин, на счету которого и результативная передача. У «Миннесоты» четыре ассиста отдал защитник Куинн Хьюз. В составе «Анахайма» шайбы во встрече забросили Беккетт Сеннеке и Трой Терри.

В следующем матче «Анахайм Дакс» сыграет в гостях с «Вашингтон Кэпиталз» 6 января. «Миннесота Уайлд» 4 января встретится в гостях с «Лос-Анджелес Кингз».