Результаты матчей НХЛ на 3 января 2026 года

Вечером 2 января и в ночь на 3 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 2, 3 января 2026 года:

«Сент-Луис Блюз» – «Вегас Голден Найтс» — 4:3;

«Флорида Пантерз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:5;

«Анахайм Дакс» – «Миннесота Уайлд» — 2:5;

«Ванкувер Кэнакс» – «Сиэтл Кракен» — 3:4 Б.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 67 очками после 39 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Детройт Ред Уингз», набравший 52 очка после 42 встреч.