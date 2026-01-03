Скидки
Результаты матчей НХЛ на 3 января 2026 года

Результаты матчей НХЛ на 3 января 2026 года
Вечером 2 января и в ночь на 3 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 2, 3 января 2026 года:

«Сент-Луис Блюз» – «Вегас Голден Найтс» — 4:3;
«Флорида Пантерз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:5;
«Анахайм Дакс» – «Миннесота Уайлд» — 2:5;
«Ванкувер Кэнакс» – «Сиэтл Кракен» — 3:4 Б.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 67 очками после 39 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Детройт Ред Уингз», набравший 52 очка после 42 встреч.

Панарин и Зибанеджад разорвали «Флориду»! Такого шоу в «Зимней классике» НХЛ ещё не было
