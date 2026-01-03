Скидки
Защитник Куинн Хьюз установил рекорд «Миннесоты» по количеству передач в одном матче

Защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз во встрече с «Анахайм Дакс» отдал четыре результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Хьюз установил рекорд клуба по количеству передач в одном матче среди защитников. Кроме того, Куинн повторил рекорд игрока обороны Мэтта Дамбы (1+3) за «Миннесоту» по очкам среди защитников в одной игре.

3 января на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости. В следующем матче «Миннесота Уайлд» 4 января встретится в гостях с «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 06:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Эрикссон Эк, Хьюз) – 05:39 (pp)     0:2 Юров (Тренин, Хьюз) – 28:10     1:2 Сеннеке (Мактавиш) – 33:46     1:3 Тренин (Хьюз, Эрикссон Эк) – 34:45     1:4 Юров (Хьюз, Цуккарелло) – 43:21     1:5 Штурм (Фолиньо, Бродин) – 55:02     2:5 Терри (Гранлунд) – 57:27    
Шайбы Капризова, Юрова и Тренина помогли «Миннесоте» победить в гостях «Анахайм»
