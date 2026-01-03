Защитник Куинн Хьюз установил рекорд «Миннесоты» по количеству передач в одном матче

Защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз во встрече с «Анахайм Дакс» отдал четыре результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Хьюз установил рекорд клуба по количеству передач в одном матче среди защитников. Кроме того, Куинн повторил рекорд игрока обороны Мэтта Дамбы (1+3) за «Миннесоту» по очкам среди защитников в одной игре.

3 января на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости. В следующем матче «Миннесота Уайлд» 4 января встретится в гостях с «Лос-Анджелес Кингз».