Андрей Назаров: агрессивный и атакующий хоккей делает КХЛ лучшей лигой в Европе

Известный тренер Андрей Назаров оценил стиль игры команд в Континентальной хоккейной лиге.

«После празднования Нового года уже сегодня нас ждёт первый игровой день регулярного чемпионата КХЛ в наступившем, 2026 году. Надеюсь, что ребята сильно не объедались салатами и находятся в хорошей физической форме, так как конкуренция в лиге сильно повысилась и про легко набранные очки можно забыть. Так что нужно начинать сразу, без раскачки. Времени на неё попросту нет, иначе велика вероятность остаться без плей-офф.

В целом же хочется, чтобы атакующий и агрессивный хоккей в КХЛ продолжился, ведь именно он делает КХЛ лучшей лигой в Европе. Нужно всегда не только держать свой уровень, но и подтверждать его, двигаться дальше. Мы видим, что всё больше команд придерживаются подобной философии: игра в атаку, скорости, доверие молодым хоккеистам. Именно за такой игрой будущее. Тем более что такой хоккей всегда нравится болельщикам», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.