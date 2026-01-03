«Шанхайские Драконы» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00

Сегодня, 3 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между «Шанхайскими Драконами» и магнитогорским «Металлургом». Матч на стадионе «СКА Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет вторая и заключительная игра между командами в сезоне. Ранее сильнее был «Металлург» со счётом 6:1. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Шанхай» сыграл 39 матчей, в которых набрал 39 очков, и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 62 очками после 39 встреч располагается на первой строчке Востока.