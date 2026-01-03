Скидки
Артемия Панарина признали второй звездой дня в НХЛ

Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. В матче «Зимней классики» с «Флоридой Пантерз» (5:1) Панарин забросил две шайбы и отдал голевую передачу.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Лафреньер, Панарин) – 15:09 (pp)     0:2 Панарин (Зибанеджад, Лафреньер) – 16:13     0:3 Зибанеджад (Лафреньер, Трочек) – 20:58     1:3 Райнхарт (Беннетт, Маршан) – 42:20 (pp)     1:4 Панарин (Трочек, Зибанеджад) – 52:25 (pp)     1:5 Зибанеджад – 58:32 (sh)    

Первой звездой игрового дня признан одноклубник Панарина по «Рейнджерс» Мика Зибанеджад, который в игре с «Пантерз» оформил хет-трик и отдал две результативные передачи.

Третьей звездой игрового дня признан защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз. Игрок обороны в победном матче с «Анахайм Дакс» (5:2) отдал четыре результативные передачи.

Панарин и Зибанеджад разорвали «Флориду»! Такого шоу в «Зимней классике» НХЛ ещё не было
