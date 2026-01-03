Артемия Панарина признали второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. В матче «Зимней классики» с «Флоридой Пантерз» (5:1) Панарин забросил две шайбы и отдал голевую передачу.

Первой звездой игрового дня признан одноклубник Панарина по «Рейнджерс» Мика Зибанеджад, который в игре с «Пантерз» оформил хет-трик и отдал две результативные передачи.

Третьей звездой игрового дня признан защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз. Игрок обороны в победном матче с «Анахайм Дакс» (5:2) отдал четыре результативные передачи.