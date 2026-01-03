36 153 зрителя посетили матч «Флориды» и «Рейнджерс» на открытом воздухе
36 153 зрителя посетили матч «Флориды Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» на открытом воздухе. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. При этом официальная вместимость арены бейсбольного клуба «Майами Марлинз» – 36 742 зрительских места.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Лафреньер, Панарин) – 15:09 (pp) 0:2 Панарин (Зибанеджад, Лафреньер) – 16:13 0:3 Зибанеджад (Лафреньер, Трочек) – 20:58 1:3 Райнхарт (Беннетт, Маршан) – 42:20 (pp) 1:4 Панарин (Трочек, Зибанеджад) – 52:25 (pp) 1:5 Зибанеджад – 58:32 (sh)
Игра состоялась при +17,2 °C. Это рекорд для матчей «Зимней классики».
В ночь со 2 на 3 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1. В следующем матче «Флорида Пантерз» сыграет дома с «Колорадо Эвеланш» 5 января. «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится на своём льду с «Ютой Мамонт» 6 января.
