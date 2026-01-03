«Металлург» поместил нападающего Евгения Кузнецова в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне 33-летний Кузнецов провёл за «Металлург» 15 матчей, в которых набрал девять очков — забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач. Всего же в рамках Континентальной хоккейной лиги форвард сыграл 311 встреч, в которых забросил 92 шайбы и отдал 124 результативные передачи.

«Металлург» с 62 очками после 39 встреч располагается на первой строчке Востока. В следующей игре магнитогорский клуб встретится с «Шанхайскими Драконами» сегодня, 3 января.