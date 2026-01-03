Как стало известно «Чемпионату», «Салават Юлаев» заберёт нападающего Евгения Кузнецова из списка отказов КХЛ, куда сегодня, 3 января, его отправил «Металлург».

За уральский клуб в нынешнем сезоне 33-летний Кузнецов сыграл 15 матчей, в которых набрал девять очков — забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач. Всего же в рамках Континентальной хоккейной лиги форвард сыграл 311 встреч, в которых забросил 92 шайбы и отдал 124 результативные передачи.

«Салават Юлаев» с 38 очками после 41 встречи занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре уфимцы встретятся с «Нефтехимиком» 5 января.